Quanto guadagna Fabrizio Corona? L’ex re dei paparazzi italiani e personaggio tv ha svelato i suoi faraonici cachet durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair in occasione dell’uscita del suo libro “Come ho inventato l’Italia”. L’ex marito di Nina Moric ha raccontato tutto e di più senza filtri e censure.

Il papà vip di Carlos ha esordito: “I soldi sono il limite che segna il mio successo e il mio valore. Oltre quel limite valgo, sotto no. Il denaro è la mia più grande dipendenza. Il contante, soprattutto: non giro mai con meno di 5mila euro. Prima che Belen mi regalasse il primo portafoglio della mia vita, li mettevo nelle tasche e li perdevo anche. Barbara d’Urso mi frutta 50mila euro e io le ho fatto fare il 26% di share, mentre sulla Rai c’era Conte che spiegava il DPCM“.

Per poi aggiungere: “Se io non fossi andato a difendermi dalla d’Urso per il video pubblicato da Nina Moric, dove avrei potuto farlo? Tutti i giornali, non solo quelli di gossip, avevano scritto che io picchiavo Carlos, dovevo andare nel palco più popolare che, mi spiace dirlo, è da Barbara e non Fabio Fazio“.

Poi ha svelato quanto guadagna nel momento in cui rilascia un’intervista esclusiva al settimanale di cronaca rosa Chi, diretto da Alfonso Signorini: “Quanto denaro ho guadagnato in queste 2 ore che abbiamo parlato? Direi 15mila euro, quelli che mi avrebbe dato Chi se questa intervista l’avessi data a loro”.