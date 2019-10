Riccardo Pozzoli sul documentario della sua ex Chiara Ferragni: “Preferisco un approccio privato”

Riccardo Pozzoli non si è voluto sbilanciare sul documentario della sua ex Chiara Ferragni, Unposted, che ha descritto in modo abbastanza duro la fine del loro sodalizio professionale. La moglie del rapper Fedez ha cancellato drasticamente dalla sua vita pubblica e privata il suo ex compagno Pozzoli, con cui aveva creato il suo grande impero.

Tanti fan hanno chiesto spiegazioni e delucidazioni a Riccardo sui social. Pozzoli ha interrotto il silenzio stampa e ha risposto con grande stile ed eleganza alle domande pressanti dei suoi follower.

L’ex fidanzato della potente e influente fashion blogger, stilista e modella ha risposto così alle domande dei suoi sostenitori: “Grazie per i vostri commenti, e le vostre opinioni, i confronti sono sempre costruttivi. In tutti i momenti difficili si creano fratture, con punti di vista molto differenti, e molto differenti sono i modi di raccontarli. Personalmente preferisco un approccio privato. Grazie per la comprensione, e grazie per il coinvolgimento”.

La privacy viene sempre prima di tutto per Pozzoli!

