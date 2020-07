Roberta Morise è in love con Ignazio Boschetto? Il gossip impazza

Roberta Morise è in love con Ignazio Boschetto? Amore in corso per la bellissima conduttrice tv del programma di Raidue, I Fatti Vostri, e il tenore de Il Volo? Questa sarà la coppia vip dell’estate? Il gossip impazza sul web da alcune settimane, in particolar modo da quando Dagospia ha diffuso il rumor.

Il sito di attualità e gossip diretto da Roberto D’Agostino ha rivelato che la presentatrice tv e il cantante sono stati pizzicati in Calabria, sul lungomare di Cirò Marina (Crotone).

Mentre lei si espone, dedicandogli emoticon con i cuoricini, il profilo social di Ignazio per ora tace.

Roberta Morise mostra le gambe nude cotte a puntino dal sole su Instagram e nelle storie lo tagga, con tanto di risate, cuoricini e una frase sibillina “promessa mantenuta”. Cosa si saranno promessi?

Flirt, amore in corso o storiella d’estate per Ignazio e Roberta? Molto presto ne sapremo qualcosa in più. Continuate a seguirci.