Selvaggia Lucarelli critica Barbara D’Urso, Alessandro Sallusti la offende: scatta la querela

Selvaggia Lucarelli ha punzecchiato Barbara D’Urso in merito alla querelle tra la conduttrice di Mediaset e Sergio Vessicchio a Live Non è la D’Urso. L’irriverente e pungente opinionista tv e giurata di Ballando con le Stelle ha commentato così la diatriba tra Barbara D’Urso e Vessicchio: “C’è il giornalista radiato dall’odg che ha appena detto in diretta alla d’Urso che la sua televisione è becera. Ridategli il tesserino da giornalista”.

Il diretto de Il Giornale ha colto l’occasione per scagliarsi duramente contro la giornalista e scrittrice: “Un’altra donna, Selvaggia Lucarelli, ha preso le parti di Vessicchio. Non so se la Lucarelli – moralista della lobby del Fatto Quotidiano, quella delle due morali, cioè una per loro e un’altra per noi – parli in quanto esperta di zoccolaggine o di giornalismo, professione a cui è ufficialmente approdata solo lo scorso anno nel sottoelenco dei pubblicisti, nonostante da anni ci inondi di suoi scritti nessuno dei quali gli è valso il Pulitzer”.

Offese pesantissime e gravissime che hanno giustamente spinto Selvaggia a presentare querela contro Sallusti: “In un editoriale in prima pagina, Sallusti ha scritto che non sa se io sia più esperta in giornalismo o zoccolaggine. Tutto questo per “difendere l’amica Barbara D’Urso fa un mio tweet ironico, quindi questioni di primo livello. Lo querelerò e verrà aperto un procedimento disciplinare dall’odg. Notare anche il GLI è valso anziché LE è valso, lui che insegna a me cosa sia il giornalismo”.

Ieri, in un editoriale in prima pagina, Sallusti ha scritto che non sa se io sia più esperta in giornalismo o zoccolaggine. Tutto questo per “difendere l’amica Barbara D’Urso, quindi questioni di primo livello. Lo querelerò e verrà aperto un procedimento disciplinare dall’odg. pic.twitter.com/Yj16WEJg43— Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 20, 2019