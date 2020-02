Selvaggia Lucarelli critica la madre di Diletta Leotta sui social

Selvaggia Lucarelli ha criticato duramente la madre di Diletta Leotta sui social. Come ben ricorderete la mamma della co-conduttrice del Festival di Sanremo 2020 aveva difeso a spada tratta la figlia in seguito alle polemiche sollevate dal popolo della Rete e da diversi vip contro il monologo della giornalista sportiva all’Ariston.

Ofelia Castorina è così finita nel mirino della pungente e irriverente opinionista tv e giornalista. Selvaggia ha scritto: “Leggo che la madre della Leotta è indignata per le critiche delle donne alla figlia, critiche per giunta legittime alle scemenze imbarazzanti dette sul palco e non alla Leotta in sé, affermando che ‘le donne sono le peggiori’. Al di là del fatto che le critiche sono state piuttosto trasversali, peccato che la signora, così come la figlia, non abbia mai speso una parola per le schifezze (intende i tanti commenti volgari che utenti di sesso maschile lasciano nel profilo di Dieltta, ndr). Cancella tutte le critiche, però lascia le volgarità dei maschi”.

Lo scontro continua…