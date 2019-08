Stefano Bettarini rivela: “Nicoletta Larini è molto gelosa, ha assoldato anche un detective”

Stefano Bettarini ha rivelato al settimanale di gossip Chi che Nicoletta Larini è molto gelosa, a tal punto che ha assoldato anche un detective. L’ex marito della star tv Simona Ventura ha dichiarato alla rivista di cronaca rosa diretta da Alfonso Signorini: “Pensavo che con Temptation Island Vip la gelosia di Nicoletta si sarebbe placata, invece mi sbagliavo. Tempo fa ho scoperto che aveva ingaggiato un detective per seguirmi. Ma il miglior detective sono io, infatti è rimasta a mani vuote”.

Lei teme che possa tradirlo e per questo motivo ha assoldato un investigatore privato. “Lei non è guarita – ha spiegato l’ex calciatore di Fiorentina e Sampdoria -. La sua gelosia è aumentata. In fondo, però, va bene così, almeno non ci si annoia, anche se c’è poco da indagare. Stiamo insieme 24 ore su 24, ma Nicoletta ha comunque provato a farmi seguire da un detective quando andavo in palestra o in giro per i miei appuntamenti di lavoro e per gli investimenti imprenditoriali che ho fatto nel tempo”.

L’ex inviato ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi ha però escluso sia le nozze sia altri figli in futuro.

Redazione-iGossip