Taylor Mega bisessuale: “Non faccio distinzioni”

Taylor Mega è bisessuale e non si nasconde più. La web influencer ha risposto a tono a chi l’ha accusata di sfruttare il suo orientamento sessuale per farsi pubblicità e business. Dopo il flirt lesbo con l’ex gieffina Erica Piamonte, l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi è in love con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giorgia Caldarulo.

Taylor Mega in costume mangia un gelato in piscina - Foto: Instagram

Una sua follower l’ha però bacchettata su Instagram: “Taylor, ti parlo da persona che fa parte della comunità lgbt. Il voler far notizia utilizzando cose come l’omosessualità o la bisessualità sono dannose non solo per te, ma per tutta la comunità. È davvero oggettivo che la cosa sia stata finta, ed usare anche elementi come omofobia, bifobia per aumentare l’interesse generale è scorretto. Sono scorretti semplicemente perché delegittimano e sopratutto ridicolizzato questi argomenti. Nel mondo c’è gente che viene bullizzata davvero, ammazzata e rinnegata dalle proprie famiglie per argomenti del genere. Farne argomenti di gossip rende il tutto più ridicolo, facendo perdere davvero tanti punti alla causa”.

Ma Taylor non ci sta e ha replicato: “Secondo il tuo ragionamento la prossima volta che voglio baciarmi con una persona mi devo nascondere in un bagno… ok”. L’ex naufraga vip ha poi sottolineato: “Rispetto a questo commento ci terrei a dire che le persone, innanzitutto, che le persone bisessuali non debbano essere nel caso delle donne molto mascoline o nel caso degli uomini molto effeminati. Ci sono casi, come me, che provo attrazione non per forza per il genere maschile solo o solo per il genere femminile. Se a me piace una persona, non mi voglio etichettare. Non faccio distinzioni. E trovo assurdo che, solo perché sono un personaggio, debba per forza a nascondermi ogni volta che mi bacio qualcuno. Se uscivano i gossip – ha detto Taylor su Instagram Story -, in cui mi baciavo con un uomo era tutto tranquillo. Succede con una donna, allora, sto mettendo in dubbio la comunità lgbt. Ma stiamo scherzando?! Io, perché, sono un personaggio pubblico non posso baciarmi in pubblico se mi sento di farlo?!”.

