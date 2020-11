Valentina Ferragni e Luca Vezil festeggiano 7 anni d’amore

Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno festeggiato 7 anni d’amore. Una bella e romantica dedica social per suggellare il momento magico della coppia. La sorella della celebre, ricca e potente fashion blogger e imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha pubblicato sul suo profilo Instagram gli scatti più belli del loro amore, scrivendo dolci parole al fidanzato.

Anche Luca Vezil ha fatto lo stesso, mettendo però una sola foto, ma importantissima.

Valentina Ferragni e la sua dedica d’amore

Valentina Ferragni ha scritto: “7 anni insieme oggi. Come posso esprimere a parole il nostro amore degli ultimi sette anni? La nostra storia è piena di amore, passione, felicità, spensieratezza, fiducia, dolcezza, purezza, intensità, profonda realtà. Gli ultimi 7 anni sono state montagne russe piene di emozioni, belle e talvolta tristi, ma questa è una storia vera. Ringrazierò per sempre la mia buona stella per la notte in cui ti ho incontrato 11 anni fa. Nel momento in cui ti ho visto per la prima volta, lo sai già, mi sono detta questo è l’uomo della mia vita”.

Per poi concludere: “E sì, sei l’uomo della mia vita, il futuro padre dei miei figli, il mio migliore amico, il mio compagno di lavoro, la mia metà. Voglio restare con te finché non saremo grigi e vecchi. Buon anniversario amore della mia vita. Tua Uali. Ps: l’ultima foto è la notte in cui abbiamo iniziato a frequentarci (9/11/2013)”.

Luca Vezil e la sua dedica d’amore

Anche Luca non è stato da meno: “Ci risiamo. Quando si tratta di scegliere un’immagine che possa descrivere da sola gli ultimi 7 anni insieme, penso subito ai momenti migliori che abbiamo passato insieme cercando di trovare L’UNO, quel momento più importante degli altri. Dal nostro primo bacio, (sì quello era importante!) a uno dei nostri incredibili viaggi con l’obiettivo di scoprire il mondo insieme, dalle nostre lauree, alla prima foto nella nostra nuova casa, dalla prima volta che abbiamo abbracciato un piccolo Pablo , al momento in cui abbiamo tinto la nostra pelle, ho capito che la nostra relazione è fatta di così tanti momenti preziosi che è impossibile sceglierne uno, due, dieci, cento. In realtà mi sono reso conto che non si tratta nemmeno solo dei momenti migliori, si tratta di ogni singolo piccolo momento, perché ogni momento che abbiamo condiviso ha contribuito a costruire la coppia che siamo oggi”.

Vezil ha poi proseguito: “Molte volte ci chiediamo dove saremmo se non ci fossimo incontrati casualmente in quella stradina affollata di Mykonos, se non avessimo deciso di rivederci anni dopo, se non avessimo combattuto per il nostro amore quando abbiamo vissuto a miglia di distanza e le nostre vite sembravano così diverse l’una dall’altra, se avessimo ascoltato le persone che dicevano che eravamo troppo giovani per una relazione così forte e così via… Né io né tu possiamo vederci da qualche altra parte, ci sentiamo dentro il posto giusto, con la persona giusta ed è questo che dovrebbe significare l’amore. Abbiamo combattuto, vissuto e amato in modo tale da cambiarci l’uno per l’altro al punto da essere perfetti l’uno per l’altro e ancora una volta è questo che dovrebbe significare l’amore”.

Per poi concludere: “Bene, venendo alla foto che ho scelto, ho passato più di due ore a cercarla, la mia testa stava esplodendo così ho preso una pausa e ho chiuso il rullino ed eccola lì: questa è stata la mia schermata dal giorno in cui l’abbiamo scattata , mi ha sempre instillato un profondo zelo emotivo, sì, è quello giusto! Buon settimo anniversario amore mio, non vedo l’ora di festeggiare nel modo giusto quando questa grande m**da sarà finalmente giunta al termine. TI AMO AMORE MIO”.

Auguroni anche da parte della nostra redazione!