Andrea Damante racconta la sua quarantena forzata con Giulia De Lellis

Andrea Damante ha raccontato la sua quarantena forzata, a causa dell’emergenza sanitaria provocata dal Covid-19, con Giulia De Lellis durante una diretta con Italian Sports Channel. L’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne ha rivelato che da solo non ce l’avrebbe fatta.

Andrea Damante e Giulia De Lellis- Foto: Facebook

Il deejay ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dichiarato: “Ormai lo sanno tutti. Sono con la mia ragazza, suo fratello, sua madre e un’amica”. L’ex gieffino ha poi aggiunto: “Sono fortunato perché da solo 50 giorni non ce l’avrei fatta. Sono in bellissima compagnia”.

Il ritorno di fiamma di Giulia e Andrea continua ad essere al centro del gossip nazionale. Sulla reunion della chiacchieratissima e storica coppia di Uomini e Donne ha espresso la propria opinione anche l’autrice del programma tv di Canale 5, Raffaella Mennoia: : “La verità? Quando Giulia mi ha detto: ‘Ti devo dire una cosa’, le ho replicato: ‘Ti blocco subito’, in maniera simpatica. Voglio molto bene ad entrambi e sono molto felice per loro. Mi sono solo raccomandata con tutti e due di non farsi più de male. Noi saremo sempre lì pronti ad ascoltarli, però vorrei che tutto quello che è successo servisse a tutti e due per non farsi più del male perché non se lo meritano”.