Barbara Chiappini ha lasciato la tv per i figli

Barbara Chiappini ha lasciato la televisione per i figli. Per la showgirl ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi è stata una scelta fortemente voluta. La soubrette si è raccontata durante una recente puntata di Storie Italiane di Eleonora Daniele.

Barbara ha rivelato: “Partiamo dal presupposto che la famiglia mia d’origine si è sgretolata presto visto che mia mamma è morta fin da piccola. Desideravo quindi costruirmi una mia famiglia essendo cresciuta con la zia”.

L’ex naufraga vip ha raccontato: “Ho conosciuto l’uomo della mia vita, Carlo, ed è arrivato tanto lavoro: ad un certo punto ho pensato che non desideravo avere aiuto volevo fare da sola, calarmi a 360 gradi nel ruolo di mamma. Poi i figli non sono arrivati subito perché avevo dei problemi fisici importanti e dopo un paio d’anni, quando finalmente sono rimasta incinta e ho partorito, la mia vita è cambiata e ho pensato che non volevo farli crescere dalle tate. L’ho fatto fino ad un anno fa, quando erano ancora molto piccoli. Adesso hanno cinque e quattro anni, sono un po’ più grandi, e quindi ho pensato di provare a tornare a lavorare”.

Barbara Chiappini ha ammesso le difficoltà nel tornare a lavorare nel mondo dello spettacolo, dopo un periodo di pausa così lungo: “Non è stato facile dopo 6-7 anni rientrate in questo modo, ora sono felice, ho finalmente una famiglia, era quello che più desideravo e non rimpiango nulla”.

