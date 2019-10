Barbara D’Urso e Alfonso Signorini siglano la pace

Barbara D’Urso e Alfonso Signorini hanno siglato la pace. La conduttrice tv di Mediaset e il direttore del settimanale di gossip Chi sono tornati amici. L’ha comunicato il giornalista in un lungo editoriale pubblicato da Chi, intitolato “Che bello ritrovare le persone che avevamo perso per strada: bentornata Barbara”.

Il neo conduttore del Grande Fratello Vip ha scritto: “A volte si dà retta alle persone sbagliate, a volte si è superficiali nel giudicare, a volte si è semplicemente scemi e ci si allontana. E più ci si allontana più è difficile ritrovarsi, perché l’orgoglio e l’ostinazione la fanno da padroni. A me è successo con Barbara. Siamo stati amici in passato, di quegli amici a cui ti dai senza riserve, perché sai che con loro non c’è bisogno di difese. Poi la porta si è chiusa e nessuno di noi due si ricorda il motivo”.

Per poi rivelare: “Così, dopo anni in cui ci eravamo persi di vista, ci siamo ritrovati a casa mia. Lei con la bottiglia di olio che produce nella sua Capalbio sotto il braccio, io con i miei involtini di pollo al vino bianco di Sicilia (una delle mie specialità) a tavola. Non abbiamo parlato di lavoro, ma di noi. Perché tutti e due ne sentivamo il bisogno”.

Poi ha concluso: “E stato come dare acqua a un terreno fertile: tutto è tornato a esplodere. Il tempo, a quanto pare non inaridisce. Il tempo sospende soltanto. Vi confesso che è stata una serata dove ho imparato molto. Ho imparato che il successo non ti regala l’amore, ma non spegne la tua voglia di innamorarti. Ho imparato che è la fatica con cui costruisci la realtà professionale a fare di te quel che sei. Ho imparato che nella vita è importante lasciare che il bene continui a esprimersi, perché si sta meglio. E così io e Barbara ci siamo salutati, come se tra noi tutti questi anni di silenzio non fossero mai esistiti e da oggi ricominciamo”.

Barbara D’Urso ha condiviso l’editoriale di Signorini su Instagram e ha accompagnato lo scatto con la seguente didascalia: “Bentornato Alfonso”.

Redazione-iGossip