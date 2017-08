Barbara D’Urso in love con Gerard Butler: lo rivela Giovanni Ciacci

Barbara D’Urso è in love con Gerard Butler: il rumor è stato rilanciato dal lookologo del programma tv di Raidue Detto Fatto, Giovanni Ciacci, al settimanale di gossip Eva3000. “Ormai sono inseparabili – ha detto l’esperto di look -, è chiaro che ci sia del feeling. Lui è stato avvistato in Toscana da lei, poi, dopo essere rientrato in Inghilterra, è subito volato nuovamente da Barbara”. La star tv di Domenica Live e Pomeriggio 5 ha trovato il suo principe azzurro?

“Barbara è una donna all’antica – ha continuato Ciacci – è evidente che ancora non c’è stata una proposta ufficiale e lei, da brava donna del Sud, non si concede facilmente, è molto rigida sulla sua vita. Persone vicine alla coppia mi hanno fatto sapere che molto probabilmente Barbara e Gerard hanno passato Ferragosto insieme”.

Vero amore o bufala estiva? Stay tuned per saperne di più!