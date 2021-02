Barbara d’Urso rivela: “Due o tre milioni di italiani mi seguono qualsiasi cosa faccia”

Barbara d’Urso ha rivelato che due o tre milioni di italiani la seguono sempre, qualsiasi cosa faccia. Sono i suoi fan fedelissimi. “In tutti questi anni di conduzione mi sono adattata al gusto del pubblico e, grazie a ciò, ho conquistato la mia porzione fedele di italiani – ha detto la presentatrice tv di Live – Non è la D’Urso a Blastingnews.com -, che per fortuna sono tanti. Avere di base due/tre milioni di persone che ti seguono sempre, qualunque cosa tu faccia, trovo sia un grande successo. Ogni volta quindi mi adeguo a ciò che loro vogliono e si aspettano, che so di preciso cos’è: ormai conosco bene il mio pubblico!”.

Barbara d’Urso – Foto: Instagram

Al momento la conduttrice tv di Pomeriggio 5 e Domenica Live non ha sogni nel cassetto: “Direi che le mie giornate sono già abbastanza piene. Non rinnego assolutamente nulla. L’unica cosa che voglio è portare successi all’azienda per cui lavoro, Mediaset. ‘Live-Non è la D’Urso’ si è imposta anche come trasmissione di informazione, tanti politici amano venire da me, ma non manca l’intrattenimento. Cinque ore di diretta la domenica sera, che piacciono molto e di cui sono orgogliosa. Dopo le prime due puntate, i soliti che vivono per attaccarmi dicevano che avrei chiuso a breve, invece siamo già a 70 puntate e la strada è ancora meravigliosa!”.

Barbara d’Urso ha parlato dei suoi hobby: “Una delle mie più grandi passioni è sicuramente la danza classica che coltivo dall’età di cinque anni. Ma per spaziare, pratico anche il pilates e da quasi un anno la kick boxe”.