Bianca Guaccero alla ricerca di un fidanzato: “Che devo fare per cuccare?”

Bianca Guaccero è alla ricerca di un fidanzato. La bella e brava conduttrice pugliese del programma tv di Raidue, Detto Fatto, è ancora single. Dopo la fine della sua lunga e importantissima love story con il regista Dario Acocella, da cui ha avuto la figlia Alice, Bianca Guaccero non riesce a trovare l’anima gemella.

Bianca Guaccero – Foto: Facebook

A proposito della sua vita sentimentale, Bianca ha confermato il suo status di singletudine durante una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi: “Un disastro. Non riesco a trovare nessuno, non è facile. Ma che devo fare per cuccare?”.

Dipende forse dal fatto che Bianca è famosa e popolare? La mamma vip ha risposto: “Io non mi vivo come famosa. Recitare o condurre per me è un mestiere. Sono gli altri che ti vedono diversa perché vai in tv. Sono proprio i fidanzati che non arrivano”.

L’attrice e conduttrice televisiva pugliese non cerca però l’amore online: “Non sono il tipo. Però, vi svelo un segreto: sto scrivendo un libro sugli uomini. Il titolo è Presentami tua madre. Perché, le mamme di lui hanno sempre un ruolo”.

Che cosa farà in futuro per cercare il suo principe azzurro? Bianca ha deciso di cambiare strategia: “Mi sa che smetto di cercare. Così magari arriva”.

Noi auguriamo a Bianca di trovare al più presto la sua anima gemella!