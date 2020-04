Caterina Balivo confessa: “Non ti nascondo che un giorno sì e l’altro pure piango”

Caterina Balivo ha confessato durante una recente intervista social con il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni che un giorno sì e l’altro pure piange. La conduttrice televisiva del programma di Mamma Rai, Vieni da me, si è sfogata con il giornalista e direttore Aldo Vitali, rivelando: “Non so se è il caso di tornare in tv”.

La pandemia da Covid-19, che sta seminando morte e disperazione nel nostro Paese ma anche nel resto del mondo, l’ha costretta a stare in casa con il marito Guido Maria Brera e i due figli Guido Alberto, 7 anni, e Cora 2. Cerca di trascorrere serenamente le ore e durante il nuovo format, “My Next Book”, intervista vari scrittori.

Viene da me non tornerà presto in onda. “Per la prossima stagione, Dio vede e provvede – ha dichiarato Caterina Balivo -. Adesso io non lo so, il clima non è dei migliori. Non so se è il momento giusto, penso non ci sia un clima adatto per il mio programma”.

Per poi concludere: “Io non sono un’attrice lo sai. Non ti nascondo che un giorno sì e l’altro pure piango”.