Chiara Ferragni svela il suo peso ideale: “Non mi piace come apparivo quando ero più magra”

Chiara Ferragni ha svelato il suo peso ideale ai suoi follower di Instagram e ha rivelato che non si piaceva alcuni anni fa quando era più magra. La celebre e influente fashion blogger, modella, stilista e imprenditrice digitale è stata molto diretta e sincera con i suoi sostenitori, come fa sempre durante le sue dirette social.

Chiara Ferragni – Foto: Instagram

La moglie del rapper e musicista Fedez ha dichiarato: “Di solito peso tra i 58 e i 60 chili, dipende da quanto mangio e da quanto mi alleno. Penso che sia il peso giusto per me, visto che sono alta 1 metro e 77. In passato sono stata più magra ma ora non mi piace per niente come ero in quei periodi. I periodi in cui sono stata più magra sono anche i periodi in cui sono stata più triste. Per me la felicità è prendersi cura della propria salute e del proprio stile di vita, ma allo stesso tempo poter non pensare sempre ad essere perfettamente in linea”.

La ricca e potente imprenditrice e webstar Chiara Ferragni ha poi svelato di essere stata lasciata e tradita in passato, ma ha anche voluto sottolineare come le esperienze dolorose nel rapporto con gli uomini l’abbiano fatta molto crescere: “Siamo tutte state lasciate o tradite in passato, è una fase della vita. A me si è spezzato il cuore quando frequentavo un ragazzo qualche mese prima di conoscere Fede… è stata la cosa migliore che mi potesse capitare. Ho imparato ad essere completamente felice con me stessa senza ragazzi intorno e sono diventata un’altra persona. Poi ho conosciuto l’amore della mia vita”.

Il loro amore è forte e solido, anche se durante questa quarantena forzata, provocata dalla diffusione del Covid-19, non sono mancati litigi e incomprensioni: “Spesso litighiamo e non ci sopportiamo, nessuno ha una relazione perfetta e nessuno è abituato a passare 24 ore su 24 insieme”.

D’altronde l’amore non è bello, se non è litigarello.