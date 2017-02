Chiara Galiazzo è dimagrita e si sente finalmente bene! La vincitrice della sesta edizione del talent show X Factor ha rivelato al settimanale Gente di aver perso ben 12 chili! “Ho compiuto i 30 e mi sento finalmente bene con me stessa – ha detto Chiara – Quell’età ibrida tra i 25 e i 29 anni mi destabilizzava. Ero confusa. Oggi, invece, sono in equilibrio. Più forte, consapevole, fiera di raccontare alcune mie debolezze che, con impegno e determinazione, ho superato”.

Chiara è in gara al Festival di Sanremo 2017 di Carlo Conti e Maria De Filippi con il brano Nessun posto è casa mia: “Non c’è più quella Chiara che in molti consideravano timida, forse sgraziata, persino goffa. Ci sono io. Una nuova io. Ho ritrovato la forma fisica che avevo prima di X Factor, da 72 chili sono tornata a 60. La chioma è diventata un biondo irlandese – ha proseguito la giovane artista -, non carico più il trucco e mi vesto come mi sento a mio agio: look essenziale, monocolore, niente tacchi che mi fanno stare in bilico”.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Chiara Galiazzo ha confessato di essere felicemente fidanzata. Il suo nuovo amore la fa stare bene: “Lui è un ragazzo conosciuto ai tempi dell’università. Io studiavo a Milano, alla Cattolica, lui alla Bocconi. Ci siamo ritrovati, ora viviamo un periodo di grande felicità”. Auguri!