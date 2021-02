Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo ufficializzano il loro amore sui social: primo scatto di coppia

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo hanno ufficializzato il loro amore sui social: primo scatto di coppia per la famosa influencer e il noto e sexy calciatore della Roma. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi e il centrocampista romanista non si nascondono più.

Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti innamorati sui social – Foto: Instagram Story

I rumor sulla loro storia d’amore si erano diffusi a San Valentino 2021. Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo hanno infatti trascorso San Valentino 2021 insieme con tanto di regalo romantico. Su Instagram, infatti, nel giorno degli innamorati la nota blogger e influencer ha pubblicato una enorme composizione floreale di rose rosse e bianche che è stata acquistata proprio da Nicolò Zaniolo. A “smascherare” il tutto è stato il negozio che ha pubblicato sui social tutti gli screen incriminati.

Nicolò Zaniolo, che aspetta un figlio dalla sua ex fidanzata Sara Scapperrotta, torna nuovamente sotto i riflettori dopo i rumor che lo volevano ‘in love’ con Madalina Ghenea per questa nuova love story che è stata suggellata da un nuovo tatuaggio per entrambi.

Auguri!