Claudio Sona e il fidanzato Nick Cornia: “Siamo una coppia gay educata e non eccessiva”

Claudio Sona e il fidanzato Nick Cornia sono una coppia gay educata e non eccessiva. L’ha ribadito lo stesso imprenditore ed ex tronista del trono gay di Uomini e Donne sui social. Rispondendo ai complimenti di un utente via Instagram ha detto: “Ci sono tante sfaccettature. I media mettono spesso in mostra la più ‘colorata’. Siamo tanti e diversi e spesso ci rappresenta solo con personaggi un po’ eccessivi. Peccato perché questo avalla il pregiudizio che dilaga. Sarebbe molto più utile e importante far vedere quanto l’omosessualità si esprima in modo del tutto normale ed educata”.

A chi gli ha chiesto come sia iniziata la storia con Nick, Claudio Sona ha risposto: “Ci siamo visti qualche anno fa senza considerarci. A febbraio ci siamo scritti su Instagram e poco alla volta abbiamo preso confidenza”.

L’ex tronista si occupa spesso e volentieri del nipote Ricky, da quando è esplosa la pandemia di Covid-19, dando così una mano ai genitori: “Mio nipote, grazie ai suoi splendidi genitori, sta crescendo con l’educazione che l’amore prevale sull’odio e i pregiudizi”.

Auguroni alla bellissima coppia gay!