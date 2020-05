Cristina Marino incinta con il pancione sui social: gravidanza agli sgoccioli

Cristina Marino è incinta del bellissimo e sensuale attore Luca Argentero. La modella e showgirl ha sfoggiato il suo pancione sui social. La web influencer di fitness ha preso soltanto 8 chili durante la gravidanza. Il parto è ormai agli sgoccioli.

Cristina Marino – Foto: Instagram

Cristina ha fatto sapere che dopo l’arrivo della cicogna non si prenderà una pausa. “Non mi fermerò quando nasce la piccola, anzi sarà un periodo intenso perché a quel punto potrò dare consigli alle neo mamme per tornare in forma – ha spiegato al settimanale Gente -. Io sono aumentata di soli 8 chili: sono molto rigorosa con la dieta, precisa e puntigliosa come quando mi alleno”.

La compagna di Argentero ha asserito: “Mi piacerebbe averne tre di figli. Sono giovane e ho tutto il tempo. Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio. Veniamo entrambi da famiglie i cui genitori sono ancora innamorati dopo tanti anni. Credo che questo esempio sia fondamentale nel costruire una coppia duratura: io e lui condividiamo gli stessi interessi e ci divertiamo senza litigare mai”.

