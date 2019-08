Diego Armando Maradona jr e Nunzia Pennino sono in dolce attesa di una femminuccia. Si chiamerà India Nicole. L’ha rivelato il figlio del celebre divo del calcio internazionale Diego Armando Maradona al settimanale di cronaca rosa Chi.

Il marito di Nunzia Pennino è al settimo cielo: “Mia moglie a ottobre diventerà mamma per la seconda volta. La chiameremo India Nicole. Nascerà il 30 ottobre, giorno in cui è nato mio papà”.

Come ha reagito il Pide de Oro quando ha saputo della notizia? “Quando gli ho detto che allargavamo la famiglia e diventava nuovamente nonno – ha dichiarato Diego Armando Maradona jr -, era felicissimo. Più la famiglia si allarga, più è contento. La prima cosa che mi ha detto: ‘Complimenti figlio mio’. In Italia la parola figlio sembra quasi dimenticata. Lui se la ricorda e c’è sempre dolcezza nelle sue parole: vengono dal cuore, sono piene d’amore”.

Per quanto riguarda il lato professionale, Maradona jr sogna di diventare allenatore di calcio e vorrebbe recitare anche una piccola parte nella sua serie tv preferita, Gomorra. Al tempo stesso non ha escluso la possibilità di partecipare in futuro a un reality show.

Redazione-iGossip