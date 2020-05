Elena Sofia Ricci, la figlia Emma recita con lei nella fiction Vivi e lascia vivere e fa la babysitter

Elena Sofia Ricci non mantiene la figlia Emma, che recita con lei nella fiction “Vivi e lascia vivere” e lavora come babysitter per vivere e pagare le bollette. La ragazza veste i panni della protagonista, Laura Ruggero, ruolo interpretato dalla madre, da giovane. Emma Quartullo ha spiegato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni che non vive con la mamma.

Elena Sofia Ricci con la figlia Emma – Foto: Instagram

La figlia di Elena Sofia Ricci si è diplomata al il Liceo classico Tito Lucrezio Caro e ha poi conseguito la laurea al Dams dell’Università degli studi di Roma Tre. Inoltre durante il suo percorso di studi ha frequentato anche l’Universidad Complutense de Madrid.

Al settimanale ha raccontato: “Quando frequentavo l’università ho iniziato a vivere con mia nonna a cui ero legatissima e che è scomparsa qualche anno fa. Ho deciso di rimanere nella sua casa a Trastevere e adesso per mantenermi e pagare le bollette faccio la babysitter”.

Emma ha poi svelato: “Lei mi ha avvertita: ‘Non è che vivi da sola e io ti pago le spese…’. A parte questo, però, sono anche viziata eh. Per fortuna non ho mai avuto conflitti con mia madre. Anzi siamo molto unite e più divento adulta più si consolida il nostro legame. Lei ascolta e dialoga molto, una cosa che Laura non fa. Mamma è stata severa quando ero al liceo perché non ero una studentessa modello. Volevo uscire sempre. Ero una caciarona. Sia lei che papà hanno cercato di mettermi in riga, in parte riuscendoci”.