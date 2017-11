Elettra Lamborghini si sente più suora rispetto al passato. L’ereditiera italiana ha rilasciato un’intervista al settimanale di gossip Novella 2000 in cui ha asserito di avere un approccio più riservato rispetto al passato. La nipote del grande Ferruccio Lamborghini, fondatore della omonima casa automobilistica, non è più una cavalla pazza.

La giovane ereditiera capricciosa italiana ha spiegato: “All’inizio le mie apparizioni erano sopra le righe, oggi non ho più voglia di espormi, oggi mi sento più ‘suora’, non sono fidanzata, non cerco l’amore, la provocazione non mi interessa più. Ho fatto foto anche seminuda in passato, non me ne pento, ma oggi ho voglia di altro”.

Al momento è molto presa dalla sulla sua carriera di cantante. “Il primo esperimento con Gué Pequeno – ha raccontato Elettra Lamborghini – è andato benissimo, il video in un attimo ha superato le dodicimila visualizzazioni. Da due anni prendo lezioni di canto, sto lavorando a un singolo che dovrebbe uscire presto. Il titolo non è ancora definito, canterò in spagnolo”.

Elettra era una delle papabili candidate concorrenti al Grande Fratello Vip 2017. Perché ha rifiutato? “Mi sarebbe piaciuto molto – ha confessato -, ma non era il momento: arrivavo da cinque reality uno dietro l’altro, ero ingrassata, stanca e avevo voglia e bisogno di tornare a casa, stare coi miei cavalli, vivere nel mondo normale. Dentro una Casa di quel tipo ti fai prendere dalla noia – ha proseguito -, piangi tantissimo per qualsiasi sciocchezza, gli affetti ti mancano al punto tale che ti leghi anche a chi sai che non ti è amico. Pensa che in Spagna mi ero affezionata alla voce del GF, uno che non ho nemmeno mai visto in faccia”.

La svolta di Elettra è stata molto apprezzata dai suoi fan!