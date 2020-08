Eliana Michelazzo accusa Selvaggia Roma: “Ladra, mi hai rubato mezzo guardaroba”

Eliana Michelazzo ha lanciato pesanti accuse all’indirizzo della sua ex amica Selvaggia Roma. Un tempo grandi amiche, a tal punto che hanno anche vissuto insieme sotto lo stesso tetto. Frequentavano la stessa palestra e andavano insieme alle feste e agli eventi vip. Critiche durissime e attacchi al vetriolo tra le due. Senza troppi giri di parole, Eliana Michelazzo ha accusato Selvaggia Roma su Instagram Story di essere una ladra.

Eliana Michelazzo vs Selvaggia Roma

L’ex manager di Pamela Prati è andata giù pesante contro l’ex concorrente di Temptation Island ed ex fidanzata di Francesco Chiofalo: “Impara a fermare le tue manine, perché sei ladra. Sei una ladra. Povero chi ti ospita perché si accorgerà che gli mancheranno le cose in casa. Pensa alla tue cose e non a me, tanto tutto torna a galla. Incontriamoci da qualche parte e mi riporti quello che mi hai rubato. Le ciabatte che tu avevi a Capri erano un pezzo unico ed erano mie. Io mi faccio il cu** da quando ho 14 anni e mi sono comprata tutto con il mio sudore. Tu invece sei una ladra di mer**. Ma la borsa di Chanel da 4.500 euro? Avevo due testimoni che sanno che era mia. Riportami le mie cose. Mi fai pena, mandami l’indirizzo di casa tua che vengo. Anche le ciabatte che mi hai rubato, ho il codice di acquisto e ti farò una denuncia. Non sono la prima che dice che sei una ladra”.

La smentita di Selvaggia e la controreplica di Eliana

Selvaggia ha respinto le accuse al mittente, dichiarando che è tutto falso. Ma Eliana ha rincarato la dose: “Pensavi che dopo un anno mi ero dimenticata delle mie cose? Non mi dimentico. Mi mancano: una borsa di Chanel, portafoglio di Valentino, orecchini Bulgari, ciabatte LV e intimo vario. Dai carabinieri ci son andata io cara Sabrina (Selvaggia è il nome falso), ma le ladre coprono anche il vero nome”.

Come andrà a finire questa storia?