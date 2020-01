Elisa De Panicis è fidanzata con il calciatore Theo Hernandez

Elisa De Panicis è fidanzata con il calciatore del Milan Theo Hernandez, terzino 22enne nato a Marsiglia in Francia. Lo scoop è stato annunciato da Alfonso Signorini durante la quinta puntata del Grande Fratello Vip 4 al termine dell’ennesimo e penoso confronto-scontro tra la web influencer e il suo ex flirt Andrea Denver.

Il direttore del settimanale di cronaca rosa Chi e conduttore del reality show di Canale 5 è intervenuto nella querelle tra i due annunciando in diretta tv: “Non è da gentiluomo dire che con Elisa sono state solo quattro trom**te e arrivederci. E poi non preoccuparti. La nostra Elisa ha già il cuore occupato. Il suo cuore batte per il terzino del Milan Theo Hernandez”.

Elisa ha incassato il colpo e ha confermato la storia con il calciatore rossonero.