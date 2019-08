Elisa Isoardi sulla rottura con Matteo Salvini: “Stavo appesa a lui e non era dignitoso”

Elisa Isoardi è tornata a parlare della rottura con l’attuale vice presidente del Consiglio Matteo Salvini dalle pagine del settimanale Diva e Donna. La conduttrice del programma tv La prova del cuoco ha spiegato: “Io dovevo badare a me e lui a sé, due vite troppo diverse e impegnative per conciliarsi. Mi dicono: ‘Ma sei cretina? Potevi essere la donna del futuro premier’. Conosco i miei limiti e preferisco sbagliare con la mia testa”.

Lei è attualmente single, mentre, il leader della Lega è fidanzato con la figlia dell’ex parlamentare di Forza Italia Denis Verdini, Francesca. “Se torna a casa e trova un sorriso, se lo merita – ha detto la conduttrice tv -. La politica oggi è livore. Noi due, alla fine, non riuscivamo più a scambiarci questo sorriso. Vediamo se riuscirà a starle vicino come non ha fatto con me. E viceversa. Vorrei anche io una Francesca al maschile al mio fianco”.

Elisa Isoardi ha poi ribadito di non essere legata sentimentalmente a nessuno, almeno finora.

Redazione-iGossip