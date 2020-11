Elisa Visari è la nuova fidanzata di Andrea Damante? Dopo aver troncato definitivamente con la sua ex compagna storica Giulia De Lellis, l’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne ha trovato finalmente la sua dolce metà? Oppure è soltanto l’ultima di una lunga lista di flirt e storie del deejay ed ex concorrente del Grande Fratello Vip?

L’indiscrezione bomba è stata diffusa da 361Magazine.com: “Ignazio Moser e qualche amico, compresa la fidanzata Cecilia Rodriguez, hanno passato un po’ di tempo nella tranquillità della montagna. L’unica ragazza presente, non era soltanto Chechu, bensì un altro volto femminile e già nota ai gossip, sia per qualche rumors concernente la community di TikTok, sia per l’appunto qualche rumors riguardante la vita sentimentale di Andrea Damante. Lei si chiama Elisa Visari, una giovane attrice 19enne”.

Per poi rivelare: “Durante questa piccola gita, tra sport e benessere, c’è stata una sosta a pranzo. Lui ha postato una IG story in cui mostrava il piatto e taggando il ristorante, lei invece, sempre tra le stories, ha pubblicato una foto che ritraeva se stessa e l’insegna del luogo. Stesso posto”.

Vero amore o flirt autunnale per il Dama? Stay tuned per saperne di più.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi famosi del jet set italiano e internazionale!