Elisabetta Gregoraci è innamorata di Piero Barone de Il Volo? Lo scoop è stato lanciato dal direttore di Novella 2000, Roberto Alessi. Il giornalista ha scritto un articolo su Libero Quotidiano in cui ha spiegato: “Elisabetta Gregoraci proprio dentro alla casa del GF Vip ha detto che fuori ha un flirt ed io ho pensato che potesse essere Mr. Rain. Invece a Canale 5, dove si produce il Grande Fratello Vip, che, condotto da Alfonso Signorini, va piuttosto bene anche come ascolti, mi dicono che Elisabetta sarebbe innamorata di un cantante, ma non sarebbe Mr. Rain come ho detto, ma si tratterebbe di Piero Barone, uno dei tre tenori (basta chiamarli tenorini) di Il Volo”.

Elisabetta Gregoraci – Foto: Instagram

Alessi ha poi aggiunto: “Possibile che lui, sempre restio a parlare di sé, abbia mandato addirittura un aereo? Certo, Elisabetta può far sbarellare più di un uomo (anche Mr. Rain?), ma perché Barone avrebbe dovuto scrivere il testo della canzone di un altro? Non era meglio usare il testo di Grande amore, la canzone con cui ha vinto il Festival di Sanremo? Sentite: Amore, solo amore è quello che sento/ Dimmi perché quando penso, penso solo a te. Aspettiamo con ansia notizie dalla casa”.

E il possibile flirt con l’ex velino del tg satirico di Canale 5, Pierpaolo Pretelli? Rappresenta soltanto una messinscena per fare audience e creare dinamiche oppure è stato studiato a tavolino? Ci possono essere delle chance per il modello ed ex velino lucano con l’ex moglie di Flavio Briatore? Che cosa ne pensate?