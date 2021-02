Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco si sono sposati dopo 15 anni d’amore. La coppia vip è convolata a nozze a Roma. Cerimonia civile e molto intima per la celebre diva della musica italiana (66 anni) e il 41enne produttore musicale. Completo pantaloni bianco, ai piedi sneaker argento per la sposa. Abito nero e cravatta per lo sposo.

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco – Foto: Instagram

La loro è una bellissima e romantica storia d’amore. Pochi giorni fa il settimanale Di Più ha scoperto le pubblicazioni dei fiori d’arancio. L’ex professore del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, e la popolare e amatissima cantante sono usciti allo scoperto soltanto nel 2017.

Il produttore e la cantante hanno sempre preferito mantenere un low profile sulla loro liaison. La splendida e inconfondibile artista, una delle voci più belle del panorama musicale italiano, intervistata da Vanity Fair, però, in merito al rapporto con Di Francesco, aveva detto: “Siamo aperti, non chiusi. Per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai”.

Congratulazioni ai neo sposi anche da parte della nostra redazione. Auguri!