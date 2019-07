Francesca De André ha paura di soffrire di nuovo in amore: “Daniele Lillio non mi deludere”

Francesca De André ha paura di soffrire di nuovo in amore. Proprio per questo motivo ha scritto una lettera pubblica indirizzata al suo fidanzato Daniele Lillio. Nella missiva pubblicata dal settimanale DiPiù, la showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato: “Io sono già convinta del nostro amore, anche perché sei riuscito a fare breccia nel mio cuore mentre ero in subbuglio. E, sai, è già difficile fare colpo su di me quando sto bene, ma è quasi impossibile quando sono distratta da un uragano emozionale e doloroso, proprio come mi è capitato durante il Grande Fratello”.

L’opinionista tv, cantante e soubrette ha aggiunto: “Essere fidanzati con me significa stare accanto a una ragazza che, al posto di ricevere un qualunque tipo di aiuto dal padre, o da un qualsiasi parente, ha conflitti legali con il padre ed è denigrata dall’intera famiglia”.

Francesca De André ha poi spiegato: “Conoscendoti in modo superficiale sembri un uomo calmo e posato, conoscendoti meglio sei un vulcano in eruzione. Chi guarda dall’esterno può, giustamente, pensare che sia io quella da mantenere calma… Invece no, sei tu. Ottimo pane per i miei denti. Gennaro, sei mio. Gennaro, sono tua. Non ti deluderò, non deludermi nemmeno tu”.

Come andrà a finire la loro storia d’amore? Che cosa ne pensate di questa coppia?

Redazione-iGossip