Francesco Monte vuole un figlio da Isabella De Candia? La risposta dell’ex tronista ed ex corteggiatore del trono classico di Uomini e Donne non si è fatta attendere. Il cantante emergente di origini pugliesi ha parlato di questo argomento e di tanto altro durante una recente intervista rilasciata a Non succederà più, la trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli, sulle frequenze di Radio Radio.

Francesco Monte e Isabella De Candia – Foto: Instagram

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dichiarato: “Sono molto felice con lei, altrimenti non mi troverei in questa situazione di rilassatezza e tranquillità. Poi anche stare in Puglia mi aiuta molto: mi piace girare, ma alla fine ritorno sempre qui. Allargare la famiglia? Vediamo un attimo, ho i miei tempi. È un cosa a cui non penso e non c’è una programmazione per queste cose”.

Il neo attore e cantante emergente tarantino, che ha pubblicato il suo primo singolo intitolato Siamo già domani, ha osservato: “Partecipare a Tale e Quale Show è stata per me una nuova esperienza televisiva, dopo aver preso parte a reality e dopo aver svolto diversi lavori nel mondo della moda. Io ho sempre canticchiato insieme ad amici e familiari – ha aggiunto Francesco Monte -, ma oltre non ero mai andato e quindi quella è stata la situazione in cui ho potuto mettere alla prova me e capire. Poi vedendo che la cosa andava bene stranamente ho capito di sentirmi più a mio agio in quel contesto, che in altri che ho sempre frequentato come i reality o la moda”.

Monte ha poi concluso: “La passione di lavorare in questo mondo ce l’ho messa perché mi piace far emozionare la gente e io stesso mi emozionavo quando ho iniziato il mio percorso di recitazione in accademia durato sei anni, perché ho anche fatto una formazione su quello”.