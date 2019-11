Georgette Polizzi rivela: “Non potrò mai avere figli”

Georgette Polizzi ha rivelato di recente in tv che non potrà mai avere figli. A Seconda Vita, programma ideato e condotto da Gabriele Parpiglia in onda su Real Time, la stilista ha ammesso che sognava tanto di diventare mamma.

L’ex concorrente di Temptation Island ha poi affermato: “L’ho scoperto da poco, è stato il colpo di grazia finale, non potrò mai avere figli”.

La sua vita è stata sempre difficilissima e travagliata fin dall’infanzia: “Da piccola ho subito razzismo. A scuola mi tiravano i sassi in testa per via del mio colore della pelle. Ero sola. Mio padre non c’era perché ci aveva abbandonato e mia madre soffriva di depressione. Poi a sedici anni, il suo ex compagno l’ha uccisa e oggi è un assassino a piede libero”.

Dopo la sua malattia, la sclerosi multipla, ora Georgette ha scoperto che non potrà mai diventare mamma. Un’altra bruttissima notizia per la coppia vip e i suoi numerosi fan. Forza Georgette!

Redazione-iGossip