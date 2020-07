Gianmarco Onestini rivela: “Ho chiuso col passato ma ho voglia di tornare ad innamorarmi”

Gianmarco Onestini ha rivelato al settimanale di cronaca rosa Novella 2000 di aver chiuso col passato ma ha voglia di tornare ad innamorarsi. L’ex concorrente dei reality show Gran Hermano Vip ed El tiempo del descuento è pronto per un nuovo amore, dopo la turbolenta e chiacchierata liaison con Adara Molinero.

Gianmarco Onestini – Foto: Instagram

Il fratello minore dell’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, Luca Onestini, ha spiegato: “Anche se ho chiuso definitamente col passato, al momento il mio cuore non batte per nessuna, ma sono sereno e aperto all’amore. Spero che il futuro mi riservi molto presto una bella sorpresa perché ho davvero una grande voglia di tornare ad innamorarmi”.

Gianmarco Onestini ha lavorato al suo esordio nel mondo della musica con la pubblicazione del suo primo singolo ufficiale, già ben accolto in Spagna, intitolato Maracanà: “In verità, la musica è sempre stata una delle mie passioni. Fin dalle prime volte, quando andavo in discoteca da ragazzino, mi piazzavo a lato del vocalist e ballavo tutta la serata, urlando e cantando a squarciagola. Quando ho iniziato a fare le ospitate in discoteca, mi piaceva moltissimo stare dietro alla consolle. Amavo scegliere la musica e incitare tutti a ballare e a divertirsi. Mi sentivo più dj che personaggio. Ed è per questa passione che ho iniziato a fare proprio il dj. Adesso ho realizzato un altro sogno – ha aggiunto – che cullavo da tempo: una canzone tutta mia, con ritmi, suoni e parole che rispecchiano completamente il mio modo di essere”.