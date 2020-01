Giorgia Palmas e Filippo Magnini: “Il 2020 è il nostro anno, ci sposiamo”

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si uniranno in matrimonio quest’anno, dopo la romantica proposta di nozze di Natale 2019. La vincitrice dell’Isola dei famosi ha dichiarato al settimanale di cronaca rosa Chi: “Il 2020 sarà il nostro anno: ci sposiamo. Siamo partiti con il piede giusto, ma il momento in cui mi sono lasciata andare e mi sono innamorata è stato quando ho visto Filippo con mia figlia Sofia: ho realizzato qualcosa che succedeva nei miei sogni, lui e la mia bimba si piacevano in maniera spontanea”.

L’ex nuotatore ed ex inviato del reality show L’Isola dei famosi ha aggiunto: “Il 2019 è stato un anno carico, ma grazie a Giorgia e a Sofia ho vissuto l’anno più bello proprio nell’anno più difficile. Ora non vedo l’ora di togliere il difficile e vivere solo la parte positiva”.

Il 2020 non poteva iniziare meglio di così per Filippo e Giorgia!