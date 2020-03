Giorgia Palmas e Filippo Magnini rinviano il matrimonio per il Coronavirus

Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno deciso di rinviare il matrimonio a causa della pandemia, il Coronavirus. Avrebbero dovuto sposarsi a fine mese. Nozze rinviate a data da destinarsi a causa della grave emergenza sanitaria provocata dal Covid-19.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas – Foto: Instagram

L’ex velina di Striscia la notizia e l’ex nuotatore hanno fatto sapere tramite il settimanale di cronaca rosa Chi che non appena l’emergenza si sarà attenuata (se non spenta del tutto) si potrà ripensare ad una data al più presto: “Avremmo dovuto unirci in matrimonio a fine marzo, ma viene prima la salute di tutti. Abbiamo aspettato una vita per incontrarci, possiamo aspettare ancora”.

Assolto dall’accusa di doping, l’ex inviato dell’Isola dei famosi ed ex nuotatore è tornato finalmente a sorridere grazie al sostegno costante e immancabile della bellissima showgirl e modella. Ora come ora il matrimonio può attendere.