Giovanni Ciacci va all’attacco di Bianca Guaccero: “Non si è comportata bene con me”

Giovanni Ciacci è andato all’attacco di Bianca Guaccero e questa volta lo stylist tv e opinionista non è andato leggero. Ha ricordato la sua esperienza di un anno con Bianca a Detto Fatto su Raidue e da diverso tempo ormai è uno dei volti di Ogni Mattina, condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola su TV8.

In un’intervista rilasciata a BubinoBlog, Giovanni Ciacci ha dichiarato: “Bianca Guaccero non si è comportata bene con me, assolutamente. Non mi ha fatto nemmeno una telefonata quando mi hanno licenziato dalla Rai. Non si è battuta per tenermi”.

L’opinionista tv di Pomeriggio 5 e Live – Non è la D’Urso ha poi aggiunto: “Io sono abituato a lavorare con primedonne che si battono per avere accanto la propria spalla accanto, si tengono stretto il gruppo di lavoro e decidono loro chi avere accanto. Forse le sue priorità erano altre e ha ceduto a giochi di agenzie e di potere politici interni alla Rai, ai quali io non mi sono mai sottomesso”.

Ha chiuso questo argomento così: “Io sono una persona libera, non ho partiti, non faccio parte di lobby politiche e non faccio parte di agenzie che mi piazzano a destra e a manca. Sono un battitore libero. Perché dovrei nominarla? Comunque auguro lunga vita a Detto Fatto e alla conduttrice ma che stiano lontani da me”.

Ciacci ha invece elogiato e speso parole al miele nei confronti della conduttrice tv di Canale 5, Barbara d’Urso.