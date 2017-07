Guendalina Tavassi è molto impegnata in famiglia con i suoi tre figli, ma al tempo stesso lavora con i social network come tante vip. La sexy mamma famosa promuove diversi prodotti di bellezza sui suoi profili social. In un’intervista rilasciata al settimanale Top, l’ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei famosi ha spiegato come funziona questo tipo di lavoro.

“Nell’avere dei brand, degli sponsor – ha rivelato l’ex gieffina – che ti mandano delle cose e te le fanno provare. Quindi con una foto pubblicizzi la bevanda, l’accessorio o l’abito che ti mandano. Chiaramente, si è sparso molto questo lavoro sui social network quindi siamo in tantissime. Però devo dire la verità, alla fine è un lavoro. Perché fare le foto, scrivere i testi, prepararti le location, magari per una ragazza senza figli è semplice, ma per me diventa complicato fare una foto con un bambino attaccato a una gamba, l’altra attaccata all’altra gamba, l’altra che urla e scappa”.

Poi ha parlato del suo corpo e di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip. “Dopo tre figli senza mai essere andata in palestra e mangiando tanto – ha asserito Guendalina -, mi ritengo abbastanza fortunata ma ti assicuro che la rendita è finita. Devo cominciare a muovermi anch’io”.

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha rivelato: “Forse rifarei un GF Vip perché so che stando a Roma mi sentirei più vicina a casa. L’isola dei famosi non la farei perché mi sentirei troppo lontana dalla mia famiglia, dai miei figli. Comunque Gaia quando partecipai al GF 11 era più grande di Salvatore (un anno e mezzo ndr) e Chloe (3 e mezzo ndr) quindi è una cosa diversa”.