Jeremias Rodriguez e Deborah Togni stanno insieme. Prima foto social di coppia per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e l’assistente di volo. Alcuni giorni fa il fratello minore della celebre conduttrice tv, showgirl, modella e stilista argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez ha condiviso uno scatto realizzato a Napoli che lo ritrae sdraiato su una barca con la giovane affianco e ha scritto: “Quanto è bello dire grazie?”.

Jeremias Rodriguez ha finalmente archiviato la sua tormentata e chiacchierata storia d’amore con l’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne, Soleil Sorgè.

Fino a poco tempo fa il fratello maggiore della showgirl e modella argentina Cecilia Rodriguez parlava così di Soleil: “Non c’è alcun rancore e viviamo ancora insieme. La nostra relazione è finita perché non andavamo d’accordo su parecchie cose. Le nostre strade non si sono divise totalmente, ma non posso pensare a un ritorno di fiamma. Vivere insieme non sempre vuol dire stare insieme. Per adesso mi va bene così”.

Ora il cuore di Jeremias batte solo per Deborah.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi famosi del jet set italiano e internazionale!