Jimmy Ghione risponde all’ex moglie: “Soffrirò per altri 20 anni e passa”

Jimmy Ghione è molto dispiaciuto e deluso per la fine del suo matrimonio con Tania Paganoni, da cui ha avuto due figli, Gabriele, 14 anni, e Federico, 9. La sua ex moglie si era detta stanca e amareggiata al settimanale Oggi per le sue esternazioni in merito alla loro separazione.

L’inviato del tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia, ha dichiarato al settimanale Novella 2000: “Soffrirò ancora per 20 anni e passa… è vero, sono innamorato”.

La sua ex moglie non vuole più sentirlo lamentare: “Preferisco parlare solo di me. E di me posso dire che soffrirò per altri 20 anni e passa. Io sono di quelli che credono che la famiglia sia un bene primario. Certo – ha sottolineato Ghione -, nella vita e nella vita di tutte le coppie ci possono esser momenti difficili, bisogna fare squadra, bisogna lavorarci sopra. E se non si riesce rimane la sofferenza. E, ripeto, questa sofferenza mi rimarrà addosso per altri vent’anni“.

Tania forse ha già superato tutto: “Ripeto, non voglio entrare nei suoi pensieri, nelle sue intenzioni, ma ripeto invece che bisognerebbe dare più importanza al concetto di famiglia. Oggi basta che uno vada sui social, e per cento like in più abbandona la sua strada alla ricerca di un consenso virtuale, fittizio”.

Ghione è comunque tornato a sorridere in amore grazie alla 36enne russa di San Pietroburgo, Daria Baykalova. La convivenza procede a gonfie vele.

