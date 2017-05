Kim Rossi Stuart ha solo la terza media. Il 47enne attore e regista romano non è diplomato e durante un’intervista rilasciata a Il Messaggero ha parlato di alcuni aspetti del suo carattere e della sua giovinezza. “Ero un ragazzo che stava tra Campagnano e Mazzano – ha detto l’attore – e vedevo Roma come una meta irraggiungibile e dovevo trovare un modo per raggiungere la città. Ci andavo in motorino o in autostop. Partite di pallone, turni di piscina, lezioni di teatro. Andate e ritorni abbastanza scriteriati, avventurosi. Molti anni dopo il nostro fidanzamento da tredicenni intervistarono la mia ex ragazza nel frattempo diventata celebre. Le chiesero come fossi all’epoca e lei rispose proprio così: Kim era selvatico”.

Il famoso attore ha poi fatto un’analisi approfondita sul suo modo di essere. “Il bello per me è comunicare davvero con gli altri e anche se a volte sono stato accusato di nutrire o alimentare lo snobismo o l’elitario – ha spiegato Kim -, non c’è niente che mi sia più estraneo dell’avere la puzza sotto al naso. Trovare i propri simili, per un timido, è più difficile. Quando li incontri restano amici per la vita, il problema è che non sempre li incontri. Negli ultimi anni mi sono sforzato di stringere nuovi rapporti e se con qualcuno mi trovo bene, mi violento e cerco di aprire un dialogo. Lo scambio si può fare solo se si è in due”.