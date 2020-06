Lorella Boccia e Niccolò Presta festeggiano un anno di matrimonio

Lorella Boccia e Niccolò Presta hanno festeggiato un anno di matrimonio qualche settimana fa. La ballerina professionista del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, e conduttrice tv si è raccontata al settimanale Oggi.

Lorella Boccia e Niccolò Presta – Foto: Instagram

Lorella ha parlato anche della convivenza forzata con il marito durante la pandemia da Covid-19: “E infatti o ci si separa o l’amore si rafforza. Per noi è stato un momento magico, abbiamo potuto condividere le nostre passioni, anche solo stando in giardino ognuno con il suo libro. Abbiamo imparato a stare bene insieme senza invadere gli spazi dell’altro”.

La presentatrice tv di Rivelo è follemente innamorata del suo principe azzurro: “È un uomo buono, gentile, galante, una persona di cui ti puoi fidare, che darebbe l’anima pur di difendere le persone che ama. Anch’io sono così, nessuno può toccare la mia famiglia, mia madre, mia sorella, i miei cani”.

La coppia vip vorrebbe formare subito una famiglia? A tal proposito la famosa e bellissima ballerina e conduttrice tv è stata molto chiara.

La showgirl non ha intenzione di allargare la famiglia accogliendo la cicogna: “Nel mio cuore l’idea di avere figli c’è, me lo auguro, ma con calma. Per ora dobbiamo ancora smaltire il matrimonio. Nel frattempo ci dedichiamo ai nostri figli pelosi: a casa abbiamo tre cani e un pappagallo”.