Luca Argentero e Cristina Marino sulla figlia Nina Speranza: “Non ci somiglia”

Luca Argentero e Cristina Marino hanno parlato della loro figlia Nina Speranza durante la recente ospitata a Che tempo che fa. I genitori vip hanno rivelato che la baby vip non somiglia affatto a loro. “Prima non ero mai stato felice, adesso sì”, ha rivelato l’attore 42enne Luca Argentero. “Ti sposi adesso?”, gli ha domandato Fabio Fazio. “In realtà mi volevo sposare prima, ma c’è stata la pandemia. Appena risolviamo questo problema globale, lo facciamo”, ha aggiunto l’ex gieffino.

Argentero ha assistito al parco. La neo mamma vip ha spiegato che Luca è un papà incredibile ed è il mammo di casa. “Cambio i pannolini, sono campione mondiale di bagnetto, campione europeo di cambio della tutina”, ha confidato l’attore.

“Con due come voi, vostra figlia sarà bellissima”, ha rivelato il conduttore. “La cosa che fa più ridere è che, io bionda e lui moro, lei ha la pelle bianchissima, gli occhi blu e i capelli rossi. Non si capisce”, ha detto Cristina. Luciana Littizzetto ha ironizzato… e Argentero ci ha scherzato su: “Il primario del gemelli mi spiegava che circa l’1% dei bambini nel mondo non sono figli dei genitori, io spero che non sia il caso di Nina…”.

Fazio ha poi chiesto: “Cosa farà Nina da grande?”. Argentero ha rivelato ancora: “Un amico astrologo ci ha fatto il quadro astrale e ci ha detto che sarà una donna che lascerà il segno anche oltre il confine nazionale. Potrebbe essere una grande scrittrice, ne sarei felice”.

Cristina Marino vuole una famiglia numerosa: “Ho detto che mi piacciono moltissimo le famiglie numerose e ho promesso che mi applicherò affinché Nina abbia un fratello o una sorellina”.