Luca Onestini è tornato a mostrare i segni della vitiligine sul suo corpo e ha lanciato un bellissimo messaggio via social. L’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne ha condiviso uno scatto che immortala la discromia su gambe e braccia. Un tempo provava vergogna, oggi ne va giustamente fiero.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip sta ricevendo tantissimi messaggi di affetto, solidarietà e stima dai suoi follower. L’ex tronista ha voluto condividere il messaggio che gli è arrivato da una sua follower: “Buongiorno Luca! Ti avevo scritto qualche tempo fa riguardo la vitiligine che ho anche io e dopo la tua risposta, dopo tutte le tue storie, la tua simpatia, il tuo umorismo, non solo non mi vergogno più di queste chiazze ma, anzi, ne vado fiera! Grazie, grazie, grazie!”.

Il fidanzato della modella Ivana Mrazova ha poi aggiunto: “Siete sempre di più a scrivermi questo tipo di messaggio. Da un lato mi dispiace siate così in tanti ad avere la vitiligine, dall’altro mi fa piacere se posso, in qualche modo, darvi coraggio. Alla fine possiamo vederli come ‘tatuaggi fatti dalla natura’ che ci rendono unici. Le cose di cui vergognarsi sono altre. Io le ho mostrate, le mostro e le mostrerò. Fate lo stesso e fregatevene”.

Condividiamo ogni parola scritta da Luca, bravissimo!

Redazione-iGossip