Margherita Zanatta ha svelato i retroscena della sua lite con la potente, influente, chiacchierata e popolare conduttrice tv di Pomeriggio 5 e Domenica Live, Barbara D’Urso, durante un’intervista concessa al settimanale di gossip Mio. L’ex concorrente del Grande Fratello Margherita Zanatta era quasi tutti i giorni opinionista e anche inviata per i programmi tv condotti dall’attrice e star tv partenopea. Poi un giorno per colpa di un suo sfogo su Facebook, Margherita e Barbara non si sono parlate più per ben 2 anni!

“Purtroppo una volta ero rimasta male per un servizio mandato in onda da Barbara D’Urso – ha confessato Margherita – e ho espresso il mio malcontento su Facebook. Non l’avessi mai fatto, il giorno dopo hanno iniziato a cercarmi i giornalisti. Per due anni, io e Barbara non ci siamo parlate, poi ho preso coraggio, e sapendo che era al Teatro Manzoni di Milano, sono andata dietro le quinte per chiederle scusa. Mi veniva da piangere, perché mi sono resa conto che la mia ingenuità mi aveva fatto commettere un grande errore. Però, ora le cose tra di noi si sono aggiustate”.

L’ex gieffina e conduttrice radiofonica ha poi rivelato che la sua storia d’amore con Alfredo Cicognani procede a gonfie vele. I due convivono da quasi un anno. Auguri!