Maurizio Costanzo attacca Claudia Gerini e Michelle Hunziker per il discorso Sanremo

Maurizio Costanzo ha difeso a spada tratta Amadeus e ha attaccato l’attrice Claudia Gerini e la conduttrice tv Michelle Hunziker per il discorso Sanremo. “Il Festival ha sempre portato polemiche – ha detto Maurizio Costanzo ai microfoni di Un giorno da pecora, programma condotto su Rai Radio1 da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro -. Mi pare esagerato l’attacco ad Amadeus per la frase sul ‘passo indietro’, mi pare proprio esagerata. Claudia Gerini vuole fare un gruppo per boicottare Sanremo: ma cosa le dice la testa a queste, si sono impazzite? Mi dispiace perché lei è una donna intelligente”.

Maurizio Costanzo – Foto: Facebook

Costanzo ha aggiunto: “Sapete qual è la verità? Che la Gerini, la Hunziker e quant’altri chiedono la grazia alla Madonna pur di fare Sanremo. Siccome la Madonna si è distratta e si è dimenticata di loro, si arrabbiano con Amadeus. Ci sono due bravissime giornaliste del Tg1 fra le donne scelte, ma non le nominano. Ma mi facciano il piacere va”.

Il celebre conduttore e autore televisivo ha poi criticato la diva del cinema Monica Bellucci perché ha dato forfait ad Amadeus: “Ora se ne esce anche la Bellucci, stia in Francia, a Parigi, e non ci rompa le scatole… Perché ha deciso di non venire? Ma non lo so, ora c’è questo andazzo”.

Maurizio Costanzo è dalla parte di Amadeus e vuole sia lasciato in pace: “Ha fatto la notte di Capodanno, fa ‘I Soliti Ignoti’, ha fatto la Lotteria, ora fa Sanremo: fatelo lavorare in pace e basta”.