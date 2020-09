Michela Quattrociocche si sbottona sulla sua storia d’amore con Giovanni Naldi

Michela Quattrociocche si è sbottonata sulla sua storia d’amore con Giovanni Naldi durante alcune storie di Instagram con i follower. Archiviata la sua relazione matrimoniale con l’ex calciatore della Roma e dirigente sportivo Alberto Aquilani, dal quale ha avuto due figlie (Aurora, 9 anni, e Diamante, 4), Michela Quattrociocche ha svelato di aver conosciuto Naldi in palestra.

Ha svelato di essere rimasta in ottimi rapporti con l’ex marito. Le critiche e gli attacchi non la spaventano affatto: “Non cambio e non ho mai preso decisioni nella mia vita preoccupandomi del giudizio delle persone che non mi conoscono e non sanno nulla di me… Io nella vita ho sempre seguito il mio cuore senza fare calcoli di questo tipo. Le persone se ne faranno una ragione, altrimenti non è un mio problema”.

E poi ancora: “Per fortuna ho sempre avuto un carattere molto forte e non mi lascio abbattere da pregiudizi di persone che di me non sanno niente, la migliore risposta è essere sempre gentili”.

L’attrice ha rivelato che presto tornerà al cinema. “Non seguo diete, mangio più o meno tutto, abbastanza sano, ma se ho voglia di un dolce, di pizza o di un fritto non ci rinuncio. Per fortuna ho un ottimo metabolismo”.

