Miriam Leone non è fidanzata: “Ho sofferto per amore”

Miriam Leone non è fidanzata. L’ex Miss Italia e attrice ha rivelato al settimanale Vanity Fair di aver sofferto molto per amore. “Ho sofferto per amore prima di capire cosa fosse l’amore – ha dichiarato -. L’amore romantico, magari corrisposto, è una fortuna che capita poche volte. Quello fugace è tutta un’altra storia che non sempre vale la pena vivere”.

Per poi rivelare: “Nel mio frigo non manca mai un limone da buttare. Nasce giallo, diventa verde, poi fa la muffa. La vita da single, signori, è così. Le zie però, il corredo di nozze tutto ricamato a mano, stupendo, lo hanno messo coscienziosamente da parte. Un giorno, dicono, me lo daranno: ma solo se mi sposo. Non demordono, loro”.

L’attrice italiana ama fare immersioni: “Amo immergermi quando piove, ma una volta mi spinsi troppo al largo e non riuscendo ad andare controcorrente temetti davvero di non riuscire a tornare – racconta – Durante una mareggiata fortissima mi aggrappai a uno scoglio affiorante, ferendomi dalla testa ai piedi, tornando a riva esausta e senza fiato, prima di essere sgridata dai miei e prenderle al piano di sopra perché al tempo si usava così”.

