Nina Moric fidanzata con un ragazzo di 22 anni: “L’amore non ha età”

Nina Moric si è fidanzata con un ragazzo di 22 anni, che si chiama Marco. La loro storia d’amore è stata ufficializzata su Instagram Story. In alcune storie pubblicate dal nuovo compagno di Nina Moric, i due sembrano essere felici e sorridenti. C’è però da dire che non è un periodo facile e semplice per l’ex naufraga vip ed ex opinionista dell’Isola dei famosi che è in guerra totale con l’ex marito Fabrizio Corona per il figlio Carlos Maria.

Nina Moric con il fidanzato Marco – Foto: Instagram Story

“In mezzo a questo panorama potete ammirare l’infinità dell’amore che provo per questa donna”, ha dichiarato Marco. “Davvero amore?”, ha esclamato l’ex top model croata naturalizzata italiana.

Di recente l’ex re dei paparazzi italiani e controverso personaggio tv Fabrizio Corona si è scagliato duramente contro Nina Moric e il suo nuovo compagno Marco a Live – Non è la D’Urso: “Nina ora sta con un bambino di 22 anni senza un dito, un tossico”. Poi, in riferimento agli audio pubblicati sul social da Nina ha rivelato: “Un giorno, Carlos va a casa sua e torna tardi, saltando tutte le attività che io gli ho programmato. Non vi racconto le condizioni in cui Carlos è tornato da casa di Nina. E in quel momento, Nina gli ha telefonato e gli ha fatto dire quelle cose. Cosa avreste fatto voi?”.

Una vicenda familiare davvero dolorosa e drammatica che preoccupa davvero tutti.