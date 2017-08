Nina Palmieri delle Iene è diventata mamma della piccola Amanda. La bellissima notizia è stata annunciata dall’inviata del programma di Italia 1 sul suo profilo Instagram. La neo mamma vip ha condiviso la foto della manina della baby vip e ha scritto: “È arrivata, qui tra le mie braccia. Tre chili e 380 grammi di bellezza, felicità e poesia. Profuma di vita! E io già sono totalmente sua. Scusami mondo se non mi interessa nulla di te, ma ora c’è lei, solo lei, il mio sole”.

L’inviata delle Iene ha poi aggiunto: “È stata Brunilde Brum per molti mesi. Però quando è uscita mi ha guardato e mi ha detto un altro nome, il suo nome. Le si è appiccicato addosso quando è atterrata su questo pianeta: Amanda, colei che deve essere amata. Non può e non potrà essere altrimenti”.

Congratulazioni!