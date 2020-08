Paolo Ciavarro vuole un figlio da Clizia Incorvaia. La coppia vip del jet set nazionale ha parlato del loro futuro durante un’intervista concessa al settimanale di cronaca rosa Chi, diretto da Alfonso Signorini. L’ex moglie del cantautore e leader della band musicale Le Vibrazioni, Francesco Sarcina, ha confessato: “Lui due giorni dopo che eravamo in Casa mi diceva: ‘Mi piacerebbe avere un figlio’. Paolo vuole la famiglia, ma non ci sono più neanche le donne che ti fanno questi discorsi qua”.

L’opinionista tv nonché figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro ha replicato con un diplomatico e saggio “lasciamo fare un po’ al tempo”.

In merito agli attacchi social e polemiche scaturite dalla sua esperienza come concorrente al Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia ha osservato: “Certe critiche mi possono ferire un pochino, ma mi passa. Poi il nostro è un lavoro, ce lo siamo scelto noi che è una grande fortuna, allora, so che tutto questo fa parte del gioco”.

Paolo Ciavarro ha invece replicato alla classica accusa di essere ‘figlio di’: “Da un po’ ho imparato a farmi scivolare tutto addosso. Non rispondo mai sul web perché non voglio innescare meccanismi complessi”.

Ciavarro ha poi confermato che tornerà a Forum di Barbara Palombelli dal prossimo settembre, programma di Canale 5 e Rete 4 nel cui cast è presente dal 2016.